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31января
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сегодня, 18:30 0

В Благовещенске проведут соревнования массажистов

В Благовещенске проведут соревнования массажистов
Фото: pixabay.com

В Благовещенске состоится соревнование среди массажистов. О своем участии заявили семь специалистов. Им предстоит продемонстрировать, какой эффект дает массаж. Оценивать работу будут профессионалы в Москве.

Организатор соревнований – врач, преподаватель, массажист Ольга Суханова. По словам Ольги Владимировны, к участию заявлены пока семь специалистов из Благовещенска, возможно, к ним присоединятся новые конкурсанты.

Мероприятие проведут 15 февраля в офисном здании по адресу: улица Шимановского, 27. В течение дня массажисты продемонстрируют техники массажа лица и воротниковой зоны. По словам организатора, целью проведения соревнований является популяризация профилактических и оздоровительных массажных технологий; повышение престижа профессии и профессионального уровня массажистов, обмен опытом и создание благоприятной атмосферы в сообществе профессионалов.

Оценивать работу благовещенских массажистов будут специалисты из Москвы. Им отправят видеопрезентации участников и видеозаписи соревнований. На следующий день, 16 февраля, состоится награждение. Победители и призеры получат дипломы и ценные призы.

Дополнительная информация по телефону: +7-914-399-27-99.

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#здоровье #конкурсы

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