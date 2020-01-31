Пенсионерка из России поймала грабителя у себя дома ночью и напоила чаем

В Вологодской области женщина смогла отбиться от грабителя, который ночью пробрался в ее дом и принялся душить. После неприятной ситуации женщине удалось его разговорить, и они вместе поговорили за чаем с пирогами.

Однако примирение не помешало мужчине украсть медали за участие в Великой Отечественной войне и 100 тысяч рублей.

Нарушитель в состоянии алкогольного опьянения проник в дом и начал душить и избивать 91-летнюю женщину. Та попыталась разжать его руки, и ей это удалось. Мужчина замешкался, отпустил пенсионерку и стал обыскивать ее сундук, заявив, что ему нужны ее деньги. Хозяйка дома решила разговорить грабителя и успокоить. Она напоила его чаем и накормила пирогами. В процессе общения мужчина начал жаловаться на жизнь, рассказал про родственников и детство, просил не выдавать его полиции, сообщает «Лента.ру». На мирной ноте вор и женщина расстались.

С утра, когда ночной гость ушел, женщина все же обнаружила пропажу 100 тысяч рублей и трех медалей за участие в Великой Отечественной войне, которые хранились в сундуке. Пенсионерка позвонила дочери, рассказала ей о случившемся, а потом догадалась, что нападавший, судя, по его словам, скорее всего, является братом жены ее внука.

Предположение подтвердилось. Мужчину, ранее неоднократно судимого, задержали в Великом Устюге. Он вместе со своим другом на деньги труженицы тыла снял гостиницу, купил обувь, одежду и продукты, потратив 39 тысяч рублей из 100. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Грабитель свою вину признал лишь частично. По мнению мужчины, его действия должны квалифицироваться как кража, а не грабеж, потому что он хотел похитить чужое имущество тайно.