Депутат Госдумы попросил проверить обоснованность подорожания лекарств и масок

По информации ИТ-компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных в стране), за последние две недели продажи медицинских масок в России увеличились на 220 %. Борис Менделевич считает, что некоторые предприниматели специально повышают цены на лекарства и маски «и получают сверхприбыль, пользуясь паническими настроениями в обществе», пишет «Коммерсант». Письмо с просьбой проверить аптечные сети в РФ депутат направил главе ФАС Игорю Артемьеву и руководителю Росздравнадзора Дмитрию Пархоменко.

«Ни в коем случае нельзя допускать возникновения подобных ситуаций и недобросовестных действий со стороны любых лиц, тем более когда речь идет о здоровье и безопасности наших граждан. В связи с этим прошу вас изучить правомерность случаев повышения цен на вышеуказанные товары в рамках полномочий вашего ведомства»,– приводит издание выдержку из письма.

Менделевич назвал подорожание медицинских изделий «простым желанием нажиться на панических настроениях». «Нельзя допускать ситуацию, когда более обеспеченные люди могут воспользоваться мерами защиты и профилактики, а другие – нет», – сказал он.

Новый вирус был выявлен в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку болезни чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Из-за новой болезни с 31 января закрыта российско-китайская граница в пяти регионах Дальнего Востока, в том числе в Амурской области.

31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом типе вируса, который появился в китайском городе Ухань с населением более 11 миллионов человек. Источником назвали местный оптовый рынок морепродуктов, который был сразу же закрыт.