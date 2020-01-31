В Благовещенской детской больнице пациентов перенаправили в другие медучреждения

Пациенты дневного стационара Благовещенской детской больницы 31 января не смогли пройти запланированные на день процедуры. В детской больнице разворачивают койки медицинского наблюдения для граждан, которые контактировали с заболевшими амурчанами, вернувшимися из Китая.

«Я нахожусь с ребенком на лечении в городской детской на улице Больничной на дневном стационаре. Сегодня, придя на процедуры, нам сообщили что все покидают больницу, всех выписывают. В течение 2 часов нужно освободить больницу», – рассказала Амур.инфо жительница Благовещенска.

«Ребенок проходит стационарное лечение в детской городской больнице (дневное). Сегодня без объяснения причин всех отправили по домам, хотя не все процедуры дети прошли», – обратилась в редакцию еще одна амурчанка.

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Амурской области. Специалисты пояснили, что в регионе действует комплексный план по недопущению проникновения коронавирусной инфекции. В соответствии с ним, все граждане с подозрением на вирус и контактные с ними лица находятся под особым вниманием медиков. Пристальное внимание уделяют гражданам, недавно вернувшимся из Китая.

«Если в течение 14 дней с момента возвращения у граждан отмечаются проявления ОРВИ или иного вирусного заболевания, мы направляем их в инфекционную больницу. Лиц, которые контактировали с ними (совместно проживающие), сейчас, согласно комплексному плану, будут доставлять в детскую городскую больницу Благовещенска. Именно это лечебное заведение является местом, где будут развернуты койки медицинского наблюдения. Пребывать в изолированных палатах эти граждане будут в течение 14 дней либо до момента неподтверждения заболевания коронавирусной инфекцией у человека, с которым они контактировали», – рассказала министр здравоохранения области Евгения Жарновникова.

Пациенты детской больницы будут временно проходить лечение в других медицинских учреждениях.