Во Владивостоке в результате взрыва в жилом доме погиб человек

Фото: dv.kp.ru/Алексей Самуськов

Приморские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели жителя Владивостока из-за взрыва. Происшествие случилось в ночь на 31 января в одной из квартир в доме на улице Первая Поселковая.

«По предварительным данным установлено, что погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым. В результате чего мужчина погиб, двое очевидцев ранены. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и причин получения травм», – говорится в официальном сообщении Приморского следственного управления.

Взрыв прогремел в квартире на втором этаже двухэтажного дома, пишет «КП– Владивосток». Соседи услышали глухой звук и не сразу поняли, что именно случилось. Предположили, что у соседей просто упало что-то большое и тяжелое.

Квартиру, в которой разыгралась трагедия, опечатали.

Одна из горожанок, рассказала, что в 12-й квартире мужчина живет один. По ее словам, он часто принимает гостей и любит устраивать алкогольные вечеринки. Выяснилось, что раненный взрывной волной хозяин сам вышел, дошел до соседнего подъезда и там искал знакомых, которые могли бы ему помочь.

«Он приходил к своему товарищу. Муж услышал, что за стенкой кто-то стонет. Они там постоянно дерутся, ну алкашня, и он поэтому подумал, что просто кто-то опять по морде получил. Взрыв был, но не сильный. Супруг предположил сначала, что просто упало что-то большое и массивное в другом подъезде. Случилось все где-то в 1-2 часа ночи. Хозяин той квартиры, хороший такой старинный посиделец, по какой статье отбывал наказание, я, конечно, не знаю. Ему лет 50, худой, маленького роста», – рассказала одна из соседок.

По словам соседки, мужчина живет в квартире едва ли не с рождения. Он не работает, у него нет семьи. Есть только старший брат, который раньше ему помогал, но уже давно опустил руки.

Журналистам удалось выяснить, что хозяин квартиры – жив, он и один из его ночных гостей – в тяжелом состоянии. Еще один гость этого вечера скончался на месте.

«Двое пострадавших доставлены в "тысячекоечную". Они находятся в реанимации. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края.

Фото: «Комсомольская правда–Владивосток» / Алексей Самуськов