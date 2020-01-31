Для возврата российских туристов из КНР с 1 февраля организуют временный коридор

С 1 февраля с 14:00 амурского времени будет организован временный коридор для возврата из Китая российских туристов через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ. По предварительной оценке, в Хэйхэ сейчас находится около 250 человек. Это те, с кем пообщались сотрудники амурского минэкономразвития за последние дни.

«Сегодня мы получили информацию о том, что принято распоряжение Правительства РФ о временном ограничении движения через пункты пропуска через госграницы РФ с КНР на территории пяти субъектов, включая Амурскую область. По нашим каналам, по контактным телефонам наше министерство получает оперативную информацию от граждан, прежде всего, от амурчан, которые находились в разных регионах Китая и сейчас ищут решение, как вернуться на родину через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Региональный минэкономразвития и внешних связей просит с пониманием относиться с порядку пересечения госграницы, внимательно следовать указаниям техслужб китайской стороны, учитывая, что сейчас действует особый порядок и усилены меры санитарно-эпидемиологического надзора. Это объективно может привести к очередям.

«Мы со всеми на связи. С китайской стороной достигнута совместная договорённость – с учётом всех решений, которые были приняты на государственном уровне и оценки ситуации, с 1 февраля будет организован временный коридор для организации возврата наших граждан. С 14:00 до 16:30 по амурскому времени нужно прибыть на пункт пропуска Хэйхэ и также организованно, как это было ранее, пройти все необходимые процедуры. Затем убыть домой» , – сказала Екатерина Киреева.

Продолжает работать телефон горячей линии минэкономразвития и внешних связей Амурской области 8(914)556-16-66. При необходимости, в случае запроса китайской стороны, будет организован отдельный коридор для убытия китайских граждан в этот же период, сообщает амурское правительство.

Как писало Амур.инфо, в Хэйхэ снова собираются россияне, которые хотят вернуться на родину. На 30 января, по примерным подсчетам одного из благовещенцев, выехать были готовы около 20 человек, в их числе дети.

28 января в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ, уже вернулись 272 человека. В течение дня пункт пропуска Благовещенск пересекли российские туристы и 18 граждан КНР, имеющих вид на жительство в РФ.

Ранее Амур.инфо сообщало, что пункты пропуска Благовещенска и Хэйхэ закрыты до 1 февраля по решению китайской стороны в связи с новогодними праздниками в КНР. 29 января в правительстве России приняли решение о закрытии границ с Китаем в пяти регионах Дальнего Востока, в том числе в Амурской области.