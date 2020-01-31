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31января
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сегодня, 17:07 1

У 13 амурчан, не лечившихся у психиатра и нарколога, забрали водительские права

У 13 амурчан, не лечившихся у психиатра и нарколога, забрали водительские права
Фото: amur.info

В Амурской области по требованию прокуратуры 13 граждан, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, лишены водительских прав. Восемь из них состояли на учете у психиатра, но не лечились.

Прокуратура Константиновского района Амурской области провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности. По результатам проверки ведомство выявило несколько водителей, страдающих тяжелыми, хроническими расстройствами умственной деятельности.

Установлено, что восемь жителей Константиновского района имеют водительские удостоверения разных категорий. С 2012 года эти люди состоят на учете у врача-психиатра, однако не посещают доктора и уклоняются от диспансерного наблюдения. Кроме того, пять водителей с 2013 года состоят на учете у нарколога и тоже не лечатся.

Между тем психические заболевания и зависимость от алкоголя и наркотиков являются противопоказанием для управления транспортными средствами.

По результатам проверки прокурор Константиновского района в защиту прав граждан на безопасность дорожного движения направил в суд заявления о прекращении права на управление транспортными средствами.

Константиновский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 13 граждан, страдающих тяжелыми, хроническими расстройствами умственной деятельности, а также алкоголизмом и наркоманией. Как сообщает прокуратура Амурской области, судебные решения вступили в законную силу. Сведения об их исполнении внесены в базу ГИБДД.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Выпил корвалол, или съел банан - наркоман, нужно лечиться...

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