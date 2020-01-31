Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года

Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли. Это показал глобальный опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Результаты исследования дал «Ведомостям» исследовательский холдинг «Ромир», представляющий ассоциацию в России. Всего в опросе, проведенном в ноябре – декабре 2019 года, участвовало 45 000 человек из 46 стран. В России было опрошено 1 500 человек из всех регионов, уточнил представитель «Ромира».

В мире счастливыми себя считают более половины (59 %) респондентов, а несчастными – 11 %, остальные не смогли ответить. Индекс, рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными ответами, соответственно, равен 48 процентным пунктам и совпадает с результатом предыдущего опроса.

В России же только 42 % счастливых против 18 % несчастных, что дает значение индекса вдвое меньше мирового – 24 процентных пункта. Результат 2019 года повторяет минимум 2013-го. После стабильной ситуации в предыдущие годы это резкое сокращение уровня счастья. За два года (в 2018 году опрос не проводился) индекс упал более чем в 2 раза с 50 процентных пунктов в 2017 году. Счастливых в 2017 году было больше половины (55 %), несчастных – 11 %. Тогда индекс счастья россиян впервые превышал среднемировой.

На самоощущение людей все чаще обращают внимание экономисты. Поскольку рост ВВП не говорит об отсутствии неравенства или социального напряжения в обществе, эксперты стараются расширить набор инструментов для измерения благополучия в государстве. ООН публикует Всемирный индекс счастья (World Happiness Report, здесь у России 68-е место из 156), а Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – Индекс лучшей жизни (Better Life Index, жители России, по этим данным, менее удовлетворены своей жизнью, чем в среднем по ОЭСР, – 5,8 балла против 6,5). Всемирный экономический форум в 2017 году начал рассчитывать Индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index), который показывает равномерность распределения выгод от экономического роста для разных слоев населения. В обзоре фактически два индекса – для развитых и для развивающихся стран. У России в 2018 году 19-е место среди развивающихся (лидируют Литва с 4,86 балла, Венгрия с 4,74 и Азербайджан с 4,69), но в едином индексе из 103 стран Россия с 4,2 балла могла бы оказаться на 28-м месте.

Экономисты обращают внимание на счастье населения, потому что это конечная цель государственной политики, комментирует директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин. ВВП не более чем измеряет производство, но его рост сам по себе не делает жизнь лучше. Людям важно и то, сколько у них свободного времени, какое здоровье, экология и тому подобное, продолжает он.

Эксперты пытаются найти интегральный индекс, отражающий удовлетворенность жизнью, поскольку рост ВВП не может быть достаточным мерилом эффективности государственной политики, говорит главный экономист холдинга «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, но пока ни одному индикатору не удалось заменить ВВП по универсальности.

В опросе Gallup самый высокий индекс у Колумбии, Индонезии и Эквадора. В лидерах индексов счастья совсем не те страны, которые влияют на мировую политику и в которые стремятся переехать, замечает Надоршин, это очень субъективная оценка. Жители Латинской Америки и Юго-Восточной Азии в целом более оптимистичны и открыты в силу темперамента, мягкого климата и культурных традиций, объясняет президент «Ромира» и вице-президент Gallup International Андрей Милехин (слова передал через представителя). К тому же в ряде азиатских стран дополнительным компонентом счастья служат религиозные учения, исповедующие особое отношение к жизни и сложным житейским обстоятельствам, добавляет он. При этом большинство сравнивает себя с соседями, которые также живут небогато, а россияне – с мировыми лидерами, подчеркивает Милехин.

Индекс счастья Gallup в России в 2019 году вернулся в точности на уровень до 2014 года, тогда как аномальный рост «имел место после аннексии Крыма в 2014 году», считает экономист, автор недавно опубликованной работы об уровне счастья в посткоммунистических странах, использующей данные Gallup («Конвергенция счастья в странах с переходной экономикой»), Сергей Гуриев. Снижение началось уже в 2015 году и резко ускорилось в 2018-2019 годах. Иными словами, «крымская эйфория» полностью сошла на нет, констатирует он. Тот факт, что во всем мире в 2013-2019 годах Индекс счастья вырос, а в России – нет, объясняется существенным ростом доходов респондентов в подавляющем большинстве других стран, в то время как в России доходы за этот период не выросли, объясняет Гуриев. Результаты опроса коррелируют с оценкой ожидаемых изменений в экономике, которые оценивает Росстат, говорит Надоршин. Жаль, что Gallup не опрашивала в 2018 году, было бы интересно сравнить результат: ожидания начали падать именно тогда – после окончания чемпионата мира по футболу, во время которого было объявлено о повышении пенсионного возраста и НДС, подчеркивает он.