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31января
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сегодня, 15:28 0

С 1 февраля в Благовещенске начнется запись в первые классы

С 1 февраля в Благовещенске начнется запись в первые классы
Фото: архив Амур.инфо

В субботу, 1 февраля, во всех школах областного центра Приамурья будут принимать заявления от родителей будущих первоклассников. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Прием заявлений в учебные заведения по месту регистрации продлится с 1 февраля до 1 июля. Заявления не по своему району начнут принимать после 1 июля при наличии свободных мест.

Распределение детей по классам и закрепление за ними классных руководителей будет проводиться августе.

Уточнить информацию о территориях, закрепленных за образовательными организациями, можно на сайте городского управления образования obrblag.info.

В учебном году 2019–2020 года готовы принять порядка 3 500 первоклассников в 21-м общеобразовательном учреждении Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#дети #школа

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