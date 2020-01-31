Благовещенцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучший масленичный поезд

Фото: управление культуры администрации Благовещенска

1 марта в 12:00 на площади имени Ленина в Благовещенске состоится традиционное общегородское масленичное гулянье «Широкая Масленица», посвященное проводам зимы и встрече весны. В этот день по улице Ленина пройдут полюбившиеся многим масленичные поезда.

Городской дом культуры в рамках народного гулянья проводит традиционный конкурс на лучший масленичный поезд. В конкурсе могут принять участие семейные и творческие коллективы, образовательные учреждения, молодежные, студенческие и общественные организации, а также муниципальные и коммерческие предприятия Благовещенска.

Участникам предлагается собрать яркую и веселую команду, состоящую из персонажей русского фольклора, придумать название, изготовить и нарядить масленичную куклу, которая будет возглавлять масленичный поезд, а также подготовить небольшую презентацию своего масленичного поезда.

Жюри конкурса составят независимые эксперты в области культуры, искусства и декоративно-прикладного творчества. Они выберут победителей и вручат ценные призы и подарки в ходе праздничного гулянья, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

Заявки на городской конкурс масленичных поездов принимаются до 19 февраля по электронной почте zayavkigdk@mail.ru (с пометкой «Масленица») или в Городском доме культуры по адресу: улица Ленина, 144, кабинет № 12.

Положение о конкурсе, образец заявки и схема движения масленичных поездов опубликованы на сайте управления культуры (культура.благовещенск.рф) в разделе «Фестивали и мероприятия», а также на сайте Городского дома культуры (gdkamur.ru). Дополнительная информация по телефону 52-54-13.

В 2020 году масленичная неделя начнется 24 февраля. Празднование Масленицы выпадает на 1 марта.