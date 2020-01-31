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31января
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сегодня, 13:28 0

Мама Андрея Аршавина прокомментировала ситуацию с выселением внучки

Мама Андрея Аршавина прокомментировала ситуацию с выселением внучки
Фото: instagram.com/alisiaarshavina/?hl=ru

Бывшая жена Андрея Аршавина рассказала, о том, что ее выселяют из квартиры в Питере, где она жила с тремя детьми (одна из них – дочь Аршавина). Мама Аршавина, которой принадлежит квартира, объяснила причину своего поступка.

У Татьяны Аршавиной не сложились отношения с Алисой, бывшей женой сына. «Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как делала она. Это адекватная мера на ее поступки», – цитирует женщину StarHit. Женщина с детьми должна покинуть жилье до первого марта. В противном случае вопрос о выселении будет решаться через суд.

Алиса недовольна тем, что произошло. Она не ожидала такого удара от отца младшей наследницы Есении.

Андрей и Алиса поженились в 2016, год спустя у пары родилась дочь. Правда, этот брак не принес счастья обоим — полгода назад супруги развелись. По словам Алисы, причиной всему стали многочисленные измены со стороны Аршавина.

После резонанса в СМИ вокруг ситуации с выселением, бывшая супруга Аршавина закрыла аккаунт, так как многие пользователи стали негативно высказываться в ее сторону.

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#шоу-бизнес

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