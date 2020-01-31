Мама Андрея Аршавина прокомментировала ситуацию с выселением внучки

У Татьяны Аршавиной не сложились отношения с Алисой, бывшей женой сына. «Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как делала она. Это адекватная мера на ее поступки», – цитирует женщину StarHit. Женщина с детьми должна покинуть жилье до первого марта. В противном случае вопрос о выселении будет решаться через суд.

Алиса недовольна тем, что произошло. Она не ожидала такого удара от отца младшей наследницы Есении.

Андрей и Алиса поженились в 2016, год спустя у пары родилась дочь. Правда, этот брак не принес счастья обоим — полгода назад супруги развелись. По словам Алисы, причиной всему стали многочисленные измены со стороны Аршавина.

После резонанса в СМИ вокруг ситуации с выселением, бывшая супруга Аршавина закрыла аккаунт, так как многие пользователи стали негативно высказываться в ее сторону.