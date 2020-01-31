Выпускники АГМА, не желающие работать по целевому договору, будут возмещать затраты на обучение

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Министерство здравоохранения Приамурья создает геоинформационную карту, которая отразит все вакансии в медицинских организациях региона. Это делается для того, чтобы затем вместе с Амурской медакадемией формировать целевой набор по конкретным специальностям в конкретные населенные пункты – с составлением целевого договора.

«Это именно та самая региональная заявка в вуз, о которой говорил президент в нынешнем послании Федеральному собранию. Мы определяем потребность в кадрах, причем не в приблизительном масштабе, а максимально точный, с учетом перспективы. То есть во внимание берем не только уже свободные вакансии, но и те точки, где должность может освободиться очень скоро, если ее занимает, скажем, очень возрастной специалист. Понятно, что еще год-два и он уйдет на пенсию, а нового работника учить нужно 6 лет. Так что нюансов много, но и возможностей для закрепления кадров на селе у нас стало больше. Безусловно, инициатива Владимира Путина об увеличении целевого набора поможет снизить дефицит врачей в сельском здравоохранении», – считает министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

При этом с 2020 года расторгнуть целевой договор станет сложнее, сообщает пресс-служба областного правительства. «Если раньше целевики могли расторгнуть контракты, всего лишь возместив медицинской организации сумму выплаченной дополнительной стипендии, то уже начиная с 2020 года выпускник обязан будет еще и вернуть вузу всю сумму, затраченную на его обучение, а это уже серьезные деньги. Надеемся, что это послужит сдерживающим фактором утечки молодых специалистов из Амурской области», – заявила министр.

В социальном блоке послания Федеральному собранию президент предложил внести изменения в целевой прием в медицинские вузы по заявкам регионов и ввести практически 100-процентного целевого приема в ординатуру.

«Вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено. В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности "лечебное дело" – 70 % бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия – 75 %. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они в свою очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди. Что касается ординатуры, предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти стопроцентное целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе», – заявил Владимир Путин.