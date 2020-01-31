Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:52 0

Попутчики пропавшей амурчанки сообщили, что она вышла в районе Каменска-Шахтинского

Попутчики пропавшей амурчанки сообщили, что она вышла в районе Каменска-Шахтинского
Фото: instagram.com

В пресс-службе международного онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar прокомментировали информацию о пропаже 32-летней амурчанки. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Ксения Литвинова добиралась из Санкт-Петербурга в Туапсе и пропала.

«Мы узнали о пропаже Ксении Литвиновой 30 января из СМИ. Мы уже связались с родственниками девушки, полицией и поисковым отрядом. Поездка была совершена месяц назад, 30 декабря. Контакты попутчиков и водителя Ксении установлены. Пассажиры утверждают, что девушка вышла в районе города Каменск-Шахтинский. Мы переживаем за Ксению и прилагаем все усилия, чтобы помочь найти ее как можно скорее», – со ссылкой на пресс-службу BlaBlaCar сообщает интернет-портал «Россия. Кубань».

В начале января через приложение BlaBlaCar Ксения забронировала поездку и выехала из Санкт-Петербурга в Туапсе, но так и не доехала до места. С родителями она связывалась 2 января, пояснив, что осталось несколько часов до Краснодара. Больше на связь Ксения не выходила.

В поисковом отряде при администрации Ростова-на-Дону интернет-порталу «Россия. Кубань» сообщили, что Ксения звонила маме из Ростова-на-Дону. Она рассказала, что через пару часов будет в Краснодаре. После исчезновения ее стали искать по месту жительства в Туапсе. Сейчас в зону поиска входит Ростовская область.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ксении Литвиновой, просят обратиться в Южное СУТ СК России по телефону: +7-938-169-34-27, либо в поисково-спасательный отряд по номерам: +7-951-500-96-13, +7-908-675-71-92.

Просмотров всего: 865

#закон #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Во Владивостоке в результате взрыва в жилом доме погиб человек
Происшествия

С начала года в Бурейском районе выявлено 2 случая незаконной вырубки лесов

Общество 2

В Благовещенске и Благовещенском районе полиция на остановках будет проверять автобусы
Происшествия

В Хэйлунцзяне зарегистрировали еще один смертельный случай от коронавируса

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь