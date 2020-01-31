Попутчики пропавшей амурчанки сообщили, что она вышла в районе Каменска-Шахтинского

«Мы узнали о пропаже Ксении Литвиновой 30 января из СМИ. Мы уже связались с родственниками девушки, полицией и поисковым отрядом. Поездка была совершена месяц назад, 30 декабря. Контакты попутчиков и водителя Ксении установлены. Пассажиры утверждают, что девушка вышла в районе города Каменск-Шахтинский. Мы переживаем за Ксению и прилагаем все усилия, чтобы помочь найти ее как можно скорее», – со ссылкой на пресс-службу BlaBlaCar сообщает интернет-портал «Россия. Кубань».

В начале января через приложение BlaBlaCar Ксения забронировала поездку и выехала из Санкт-Петербурга в Туапсе, но так и не доехала до места. С родителями она связывалась 2 января, пояснив, что осталось несколько часов до Краснодара. Больше на связь Ксения не выходила.

В поисковом отряде при администрации Ростова-на-Дону интернет-порталу «Россия. Кубань» сообщили, что Ксения звонила маме из Ростова-на-Дону. Она рассказала, что через пару часов будет в Краснодаре. После исчезновения ее стали искать по месту жительства в Туапсе. Сейчас в зону поиска входит Ростовская область.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ксении Литвиновой, просят обратиться в Южное СУТ СК России по телефону: +7-938-169-34-27, либо в поисково-спасательный отряд по номерам: +7-951-500-96-13, +7-908-675-71-92.