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31января
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С начала года в Бурейском районе выявлено 2 случая незаконной вырубки лесов

С начала года в Бурейском районе выявлено 2 случая незаконной вырубки лесов
Фото: pixabay.com

За январь 2020 года в Бурейском районе зарегистрировано 2 случая незаконной рубки древесины. Их выявили сотрудники Бурейского лесничества. По одному эпизоду нарушитель признал вину и добровольно выплатил ущерб – 4 500 рублей – и административный штраф.

За незаконную рубку предусмотрена ответственность по статье 8.28 КоАП РФ в размере от 3 000 до 4 000 рублей и выплата ущерба лесному фонду. Если ущерб составит больше 5 000 рублей, то нарушитель понесет уголовную ответственность.

Об этом своем инстаграм-аккаунте сообщает областное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности. Ведомство уточняет, что амурчане, проживающие в домах с печным отоплением, могут получить дрова на законных основаниях. Для этого необходимо обратиться в лесничество, предоставить документы, подтверждающие право заключить договор, и оплатить. Лесничие определят участок, на котором можно будет добыть дров. Тем, кто живет в северных районах области, положено 30 кубометров, в остальных районах – 20.

Так, в Бурейское лесничество с октября 2019 года обратилось около 150 человек. «Практика прошлых лет показывает, что в целом за сезон на законных основаниях заготавливают около пяти тысяч кубов дров. Выделяем деляны, на которых растут деревья, достигшие определенного возраста, и деревья, поврежденные огнем или вредителями. Этой зимой участки – недалеко от Новобурейска, всего в 15 километрах», – пояснил руководитель Бурейского лесхоза Евгений Волков.

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#закон #природа #происшествия

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