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31января
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сегодня, 14:14 2

В Благовещенске и Благовещенском районе полиция на остановках будет проверять автобусы

В Благовещенске и Благовещенском районе полиция на остановках будет проверять автобусы
Фото: Амур.инфо

С начала 2020 года на территории Благовещенска и Благовещенского района, по вине водителей пассажирских автобусов произошло 3 аварии. В ДТП пострадали 3 пассажира.

Для предупреждения подобных аварий с 3 по 7 февраля 2020 года на территории Благовещенска и Благовещенского района будет проводиться профилактическое мероприятие «Пассажир». В рамках акции, сотрудники ГИБДД во время остановок будет проверять автобусы, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

«Особое внимание будут уделять прохождению обязательного медицинского и технического осмотра, наличию контрольного устройства – тахографа. Также будет обращаться внимание на техническое состояние транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, а также транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения в нарушение установленного порядка», – отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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#ДТП #транспорт

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Комментарии
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  • Max412

    Max412
    43 минуты назад

    Если ГИБДД не снимет с линии все автобусы с косорылыми китайскими светодиодами вместо фар - значит проверки не было.

  • Геральт

    Геральт
    39 минут назад

    прям до смешного смешно.

    Наводку даю.

    Перекресток Игнатьевское ш с Мухина, движение со стороны города по Мухина. Автобусники сильно не заморачиваясь объезжают очередь по правой полосе (которая для поворота направо), и вылезают на перекресток впереди всех машин для поворота налево. Там их можно и брать одного за другим, на штрафах озолотиться можно.

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