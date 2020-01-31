В Благовещенске и Благовещенском районе полиция на остановках будет проверять автобусы

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С начала 2020 года на территории Благовещенска и Благовещенского района, по вине водителей пассажирских автобусов произошло 3 аварии. В ДТП пострадали 3 пассажира.

Для предупреждения подобных аварий с 3 по 7 февраля 2020 года на территории Благовещенска и Благовещенского района будет проводиться профилактическое мероприятие «Пассажир». В рамках акции, сотрудники ГИБДД во время остановок будет проверять автобусы, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

«Особое внимание будут уделять прохождению обязательного медицинского и технического осмотра, наличию контрольного устройства – тахографа. Также будет обращаться внимание на техническое состояние транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, а также транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения в нарушение установленного порядка», – отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».