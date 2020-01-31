В Благовещенске покажут знаменитое шоу Майкла Джексона

Самое известное шоу Майкла Джексона покажут в Благовещенске. Живой звук, профессиональный шоу-балет и образ короля поп-музыки – все это увидят поклонники 7 февраля. Шоу покажет официальный двойник – всемирно известный певец, танцор и актер Sergio Cortes.

Шоу получило название Human Nature live tour-2020, в нем тщательно восстановлены все элементы оригинального шоу Джексона, включая костюмы, свет, спецэффекты и хореографические номера, в том числе фирменная «лунная походка» поп-звезды. Во время грандиозного шоу прозвучат лучшие песни Джексона, включая Bad, Dangerous, Billie Jean, Beat It, Thriller, Smooth Criminal и многие другие.

Sergio Cortes подражает королю поп-музыки уже 30 лет. В 1994 году Sergio Cortes даже был нанят Майклом Джексоном в качестве дублера. После смерти Майкла Джексона в 2009 году он был официально признан лучшим среди двойников Майкла Джексона, не только за невероятное внешнее сходство, но и за голос, и хореографию.

Артист побывал с программой на лучших мировых сценах: от Лас-Вегаса до Сингапура, и везде концерты проходили с аншлагами.

Human Nature live tour-2020 покажут в Grand Arena Ostrova 7 февраля в 19 часов. Стоимость билетов – от 1 500 до 4 500 рублей, справки по телефону – 99-11-99.