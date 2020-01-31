В Хэйлунцзяне зарегистрировали еще один смертельный случай от коронавируса

«На 30 января в провинции Хэйлунцзян насчитывается 59 заболевших коронавирусом нового вида: 18 в Харбине, 3 в Цицикаре, 2 в Муданьцзяне, 8 в Цзямусы, 7 в Дацине, 2 в Цзиси, 1 в Шуанъяшане, 3 в Цитайхэ, 1 в Хэгане, 12 в Суйхуа и 2 в районе Большой Хинган. Всего 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Зарегистрировано 2 случая со смертельным исходом. Вирус подозревается у еще 128 человек», – говорится в сообщении комитета.

В населенных пунктах непосредственно на границе Китая с РФ случаев заболевания не зарегистрировано.

Портал Biang пишет, что 30 января от осложнений, связанных с коронавирусом в Суйхуа скончался 69-летний мужчина. У него было диагностировано поражение дыхательных органов. Отмечается, что у больного был поперечный паралич. По информации комитета по здравоохранению и гигиене провинции Хэйлунцзян, под наблюдением врачей остаются 1 869 человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Медики исключили коронавирус у 462 из них.

За сутки в больницы провинции с подозрением на симптомы коронавируса обращались 2 824 больных. На 31 января в Китае всего зарегистрировано 9 720 случаев заболевания коронавирусом, насчитывается 213 летальных исходов.