Больше сотни амурчан прошли тестирование по самозащите без оружия

Тестирование комплекса ГТО по самозащите без оружия прошли больше 100 амурчан возрастом от 13 до 29 лет. Чтобы выполнить норматив, все претенденты на значок предварительно прошли курсы по подготовке к тестированию. Их провела федерация рукопашного боя Приамурья в рамках проекта-победителя конкурса президентских грантов «Подготовлен к самообороне – готов к труду и обороне!».

За два месяца подготовку прошли около 300 человек, а почти 150 мальчишек и девчонок из Благовещенска, Серышева, Маркова, Михайловки, Сергеевки, Тамбовки и Толстовки уже успешно прошли испытание «Самозащита без оружия» и продолжают совершенствовать навыки.

Независимо от уровня профессионализма, участники тестирования выполняли комплексы испытания «Самозащита без оружия», состоящие из десяти приемов в соответствии с перечнем для возрастной ступени комплекса ГТО. Спортсмены демонстрировали технику выполнения самостраховки при падении, захватов, бросков и защитных действий от ударов. Чем выше ступень, тем сложнее приемы. За выполнение каждого приёма насчитываются очки.

После выполнения десяти приёмов очки суммируются и общий результат определяет степень знака отличия за данное испытание в соответствии с установленными показателями.

Реализация проекта продолжится до начала июля, сообщает областное минспорта. За это время планируется подготовить к самообороне тысячу человек. Сейчас курсы проходят в Благовещенске, Белогорске, Серышеве, Маркове, Толстовке, Новокиевском Увале и Завитинске. С их графиком можно ознакомиться на сайте федерации рукопашного боя области.