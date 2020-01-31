Колония в Приамурье заключила госконтракт на изготовление швейной продукции

Исправительная колония № 2 УФСИН России по Амурской области заключила государственный контракт на сумму более 800 тысяч рублей. Он предполагает изготовление швейной продукции.

Трудоустроенные на производстве осужденные изготовят свыше 3 000 изделий, в том числе комплекты постельного белья, вафельные полотенца, одеяла, ватные матрацы и подушки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Все осужденные, работающие в швейном цехе колонии, перед трудоустройством прошли обучение в профессиональном образовательном учреждении, получили соответствующую специальность. Как отмечается, работа на производстве дает им возможность наработать трудовой стаж, а также погасить иски потерпевшим от преступлений из своей заработной платы.