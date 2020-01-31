Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:42 0

Колония в Приамурье заключила госконтракт на изготовление швейной продукции

Колония в Приамурье заключила госконтракт на изготовление швейной продукции
Фото: pixabay.com

Исправительная колония № 2 УФСИН России по Амурской области заключила государственный контракт на сумму более 800 тысяч рублей. Он предполагает изготовление швейной продукции.

Трудоустроенные на производстве осужденные изготовят свыше 3 000 изделий, в том числе комплекты постельного белья, вафельные полотенца, одеяла, ватные матрацы и подушки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Все осужденные, работающие в швейном цехе колонии, перед трудоустройством прошли обучение в профессиональном образовательном учреждении, получили соответствующую специальность. Как отмечается, работа на производстве дает им возможность наработать трудовой стаж, а также погасить иски потерпевшим от преступлений из своей заработной платы.

Просмотров всего: 229

#жизнь

распечатать


Происшествия

Во Владивостоке в результате взрыва в жилом доме погиб человек
Общество

Стоимость родового сертификата возросла до 12 тысяч рублей
Общество 16

Благовещенка в Ухане ждет эвакуации из Китая
Власть

Пособия, компенсации и социальные выплаты увеличатся на 3 %
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь