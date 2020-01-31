Минприроды предлагает перейти на оплату сбора мусора по факту, а не по нормативу

Минприроды предлагает перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту. Соответствующий проект постановления правительства разработан министерством природных ресурсов и экологии РФ.

В настоящее время стоимость обращения с ТКО рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора за перемещение отходов и норматива образования мусора для жителей. Такая система платы за мусор, по мнению Минприроды России, несправедлива: нормативы отличаются от региона к региону в несколько раз. Изменение методики расчета платы позволит устранить необоснованно высокий размер платы за услугу по обращению с отходами в регионах, где нормативы накопления для потребителей завышены.

В ряде субъектов норматив привязан к площади жилья, а не числу проживающих, что вызывает недовольство граждан. Переход на оплату услуги по фактически накопленному объему отходов обеспечит полную прозрачность начисления платежа для населения, подчеркивает Минприроды.

Документ установит переходный период для введения новых правил исчисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО и уточнит порядок осуществления перерасчета платы.

Также разрабатываются методические указания по определению потребности в количестве емкостей для накопления ТКО, устанавливаемых на контейнерных площадках, и определению фактического количества отходов, подлежащих вывозу региональным оператором.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Указ о создании специальной компании – «Российского экологического оператора» президент подписал 14 января 2019 года. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте национального проекта «Экология», инициированного майским указом президента. Цель реформы – сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

В течение 2019 года работу с ТКО начали региональные операторы, которые обеспечивают транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начали работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами проводится как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно, пишет «Интерфакс».

Между тем, как писало Амур.инфо, в Приамурье проведут повторные замеры нормативов образования ТКО для юридических лиц. Этим займется академия коммунального хозяйства имени Памфилова из Москвы. Она разработала соответствующую методику.

Установленными нормативами накопления недовольны амурские предприниматели. Например, бизнесмены вынуждены платить за вывоз ТКО по объему фактически установленных контейнеров для сбора отходов – 0,75-0,8 куба контейнер, в то время как у многих мусора гораздо меньше.