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31января
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сегодня, 11:46 1

В Китае число жертв нового коронавируса увеличилось до 213 человек

В Китае число жертв нового коронавируса увеличилось до 213 человек
Фото: pixabay.com

Количество зараженных новым коронавирусом в Китае составило 9 692 человека. Умерли 213 человек. Ранее сообщалось о 7 711 заболевших, из которых 170 скончались.

По данным газеты South China Morning Post, во всем мире зарегистрировано 9 816 заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом. В том числе, 13 зараженных в Европе, 8 – в Северной Америке, 9 – в Австралии.

Как сообщало Амур.инфо, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом 2019-nCoV в Китае. В связи с распространением заболевания, российские власти приняли решение о закрытии границы с Китаем в регионах Дальнего Востока до 1 марта.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае #медицина

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Комментарии
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  • Алхимик

    Алхимик
    3 часа назад

    1527 в тяжелом состоянии.171 выздоровили (с начала эпидемии).

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