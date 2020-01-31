В Китае число жертв нового коронавируса увеличилось до 213 человек

Количество зараженных новым коронавирусом в Китае составило 9 692 человека. Умерли 213 человек. Ранее сообщалось о 7 711 заболевших, из которых 170 скончались.

По данным газеты South China Morning Post, во всем мире зарегистрировано 9 816 заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом. В том числе, 13 зараженных в Европе, 8 – в Северной Америке, 9 – в Австралии.

Как сообщало Амур.инфо, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом 2019-nCoV в Китае. В связи с распространением заболевания, российские власти приняли решение о закрытии границы с Китаем в регионах Дальнего Востока до 1 марта.