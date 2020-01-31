Автогонки, выставка собак, концерты: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные в Благовещенске будут проходить различные культурные и спортивные мероприятия. Любителей автомобильных гонок ждут на Чигиринском водохранилище, а любители животных могут побывать на выставке собак.

Суббота, 1 февраля

В 11:00 на Чигиринском водохранилище стартует 3 этап открытого чемпионата Амурской области по автомобильному спорту. Дисциплина: любительские ралли. (12+)

В 12:00 в МБ «Центральная» на Красноармейской,128, начнется очередное практическое занятие Школы народного экскурсовода. «О каждой улице, каждом квартале Благовещенска можно рассказать много интересного. У горожан, несомненно, есть любимые места и связанные с ними личные истории. В будущем это может стать основой авторского экскурсионного маршрута. Каждый может рассказать эти истории и стать «народным» экскурсоводом. А мы в свою очередь поделимся теоретическими и практическими знаниями. Если нет своих историй, мы научим добывать интересные факты», – говорит куратор проекта «Народный экскурсовод», методист Муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Елена Ивановна Пастухова. (6+)

В 17:00 в малом зале ОКЦ состоится гала-концерт проекта NEW ROCK STAR. (6+)

В 18:00 в Амурском областном театре драмы начнется мистический дивертисмент в двух действиях «Ночь перед Рождеством». (12+)

В 18:00 в Амурской областной филармонии выступит солистка учреждения Марина Горбачёва с сольной программой «ДальневосточнаЯ». В концерте принимают участие: «Амур-трио», шоу-балет «Максимум», ансамбль балалаечников «БалАнс», Амурский народный хор.

Воскресенье, 2 февраля

В 10:00 во втором корпусе школы № 23 Моховой Пади пройдет ежегодный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». Соревнования по хоккею пройдут в формате 3х3 в следующих дивизионах: семейные команды с детьми от 6 до 9 лет; семейные команды с детьми от 10 до 13 лет; мальчики от 10 до 13 лет; юноши от 14 до 16 лет; девочки от 10 до 13 лет; смешанные команды от 14 до 16 лет.

В 12:00 в Амурском областном театре драмы можно посмотреть приключенческую историю «Сокровища старого пирата». (6+) А в 18:00 начнется трагикомедия в двух действиях «Селфи со склерозом». (12+)

В 15:00 в МБ «Дом семьи» на Пионерской, 157, пройдет игра «Родной Благовещенск». По словам организаторов, дети узнают факты из истории города Благовещенска, познакомятся с появлением улиц, памятников и площадей, а также с их названиями. В конце мероприятия гостей ждет викторина «Знай и люби свой город». (6+)

Суббота и воскресенье, 1 и 2 февраля

Два выходных дня с 10:00 до 18:00 в Благовещенске будет проходить выставка собак всех пород «Амур Дог Шоу–2020». Мероприятие состоится на Октябрьской, 143, вход свободный. (6+)

В субботу в 12:00 в СОК «Юность» состоится открытие первенства ДФО по вольной борьбе среди юношей и девушек. Состязания продолжатся в воскресенье.

В 12:00 в спортзале ДальГАУ торжественно откроется кубок Амурской области по рукопашному бою, посвященный памяти героя России Сергея Бондарева. Участие примут юноши и девушки 12-17 лет, а также мужчины и женщины старше 18 лет.