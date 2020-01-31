В Новосибирске двухлетняя девочка умерла в реанимации из-за йогурта

В Новосибирске у двухлетней девочки заболел живот после употребления йогурта. Родители вызвали скорую, но через несколько часов ребенок скончался в больнице.

По словам матери Елены Кинчаровой, когда девочка пожаловалась на плохое самочувствие, родители практически сразу вызвали скорую, которая отвезла ее в детскую больницу. Медики выяснили, что у девочки повышен сахар в крови, и ее направили в другую больницу, где ребенка оставили до утра, выдворив родителей. Врачи сказали маме, что «не положено по закону РФ быть с ребёнком в реанимации».

«В 07:45 мне звонит врач из реанимации. Ни "здравствуйте", ни "пока": "Бегом к нам, я сказала, сюда!" Я поняла, что это из больницы, спросила, что случилось. "Я тебе вообще ничего не скажу" и бросила трубку», – цитирует мать «РЕН ТВ».

Уже в реанимации родителям рассказали, что девочка умерла. «Она выходит с заведующим отделением, высоким мужчиной, и говорит: "Знаете, у вашей дочери остановилось сердце, она умерла в пять часов утра". Я была в шоке, в ужасе», – рассказала Кинчарова.

В заключении написано, что причина смерти ребенка не установлена. Также Кинчарова отметила, что видела на теле девочки синяки, которых не было раньше.

«Ребёнок у меня окостенел, была подогнута ножка справа. Такой вывод: значит, врач не подходила к ребёнку, ребёнок впал в сахарную кому, окостенела», – вспоминает Кинчарова.

Минздрав Новосибирской области проведет ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, и по его результатам будет дана оценка действиям медицинского персонала ГДКБСМП, ДГКБ № 1 и станции скорой медицинской помощи.