Приговорен к колонии житель Белогорска, скинувший человека с балкона

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В Благовещенске суд вынес решение по уголовному делу в отношении жителя Белогорска. Мужчину обвиняли в том, что он покушался на убийство, выкинув человека в окно гостиницы в областном центре. Белогорца приговорили к колонии строгого режима.

Происшествие случилось в апреле 2019 года. Изначально предполагалось, что по адресу: улица Ленина, 113, мужчина подошел к окну, чтобы покурить, и выпал, приземлившись на козырек магазина на первом этаже. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, но он отказался от госпитализации.

Однако позже выяснилось, что 31-летнего мужчину скинул 20-летний житель Белогорска. Этот случай произошел в гостинице из-за ссоры амурчан. «В ходе ссоры обвиняемый перебросил своего оппонента через нижний край остекления балкона комнаты, расположенной на четвертом этаже. Падение 31-летнего потерпевшего смягчил козырек над входом в помещение первого этажа, благодаря этому мужчина остался жив», – сообщало следственное управление СКР по Амурской области.

Как пишет пресс-служба Благовещенского городского суда, в апреле 2019 года амурчане находились в коридоре гостиницы, расположенной в доме на улице Ленина. Житель Белогорска высказался нецензурной бранью в адрес сожительницы второго мужчины. Произошла драка, и белогорец получил по голове пустой стеклянной бутылкой. Драку пресек администратор гостиницы, и амурчанин, чью сожительницу оскорбили, проследовал на балкон своей комнаты.

У белогорца возник умысел, направленный на убийство своего оппонента. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел на балкон, подошел сзади к своей «жертве», схватил за ноги, поднял и перебросил через раму балконного остекления на улицу. Амурчанин, пролетев шесть метров, упал на козырек, находящийся над входом в дом. Пострадавший получил травмы, в том числе закрытый перелом кисти со смещением костных отломков. Смерть мужчины не наступила в связи с тем, что он упал на козырек, покрытый рубероидом, под которым находился мягкий утеплитель, значительно смягчивший удар.

В судебном заседании житель Белогорска признал вину. При этом пояснил, что умысла на убийство оппонента не имел, лишь хотел его напугать. От дачи показаний отказался.

Суд при вынесении решения учел такие обстоятельства, как признание вины белогорцем и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, противоправность поведения потерпевшего, наличие у подсудимого малолетних детей, его состояние здоровья и молодой возраст. Учли и то, что преступление было совершено в состоянии опьянения.

Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.