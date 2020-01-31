Отца, оставившего детей в Шереметьеве, обвиняют в избиении членов семьи

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который оставил детей в аэропорту Шереметьево. Мужчину подозревают в причинении побоев членам своей семьи.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 января мужчина оставил двоих детей в аэропорту Шереметьево. Мальчиков 2011 и 2014 года рождения доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Позже нашли их отца – это 41-летний житель города Комсомольск-на-Амуре Виктор Гаврилов. С матерью детей он не живет. Позже она заявила о том, что развелась с Гавриловым в 2018 году. По словам женщины, муж ее избивал, выгонял из дома, запрещал ей и ее родителям общаться с детьми.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, правоохранительными органами получена информация о том, что Виктор Гаврилов, находясь в Комсомольске-на-Амуре, действительно «причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев». По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание».

Также установлено, что ранее семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре – в том числе, в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». В ходе расследования предстоит оценить действия или бездействие должностных лиц органов системы профилактики в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав несовершеннолетних.

Тем временем следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте проводят расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по факту оставления детей в опасности.