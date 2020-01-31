С 1 февраля у амурских льготников увеличится стоимость набора социальных услуг

В Амурской области проживают более 74 тысячи федеральных льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг. С 1 февраля 2020 года стоимость соцпакета у них подрастет на 3 % и составит 1 155,06 рубля.

Федеральными льготниками являются участники Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. Таких пенсионеров в Амурской области более 74 тысяч человек. Все они имеют право на получение набора соцуслуг.

В набор соцуслуг входят три льготы. Это право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением путёвок занимается фонд социального страхования.

С 1 февраля 2020 года стоимость набора социальных услуг составит 1 155,06 рубля в месяц. Из них 889,66 рубля направляется на лекарства, 137,63 рубля – на санаторно-курортное лечение, 127,77 рубля – на проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты, которую большинство льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией. Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например – бесплатные лекарства, ее стоимость вычитается из ежемесячной денежной выплаты, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении – ее стоимость включается в сумму выплаты и выплачивается вместе с пенсией.

Менять форму получения социальных услуг (в денежном выражении или в натуральном виде) льготники могут ежегодно. Для этого нужно до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд, многофункциональный центр или направить его удаленно через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг. Решение вступит в силу с 1 января следующего года. Тем, кто решения не меняет, заявления писать не нужно. Если право на выплату появляется впервые (например, при установлении инвалидности), набор соцуслуг изначально предоставляется в натуральном виде, сообщили в ОПФР по Амурской области.