Чтобы реализовать проект «Дальневосточной ипотеки», в Белогорске пополнили залоговый фонд

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске для реализации программы «Дальневосточной ипотеки» включили новое имущество в залоговый фонд города. Туда внесли 8 объектов муниципального имущества, в том числе ФОК и Центр культурного развития.

Вопрос о внесении изменений в Реестр имущества, входящего в состав залогового фонда, рассмотрен 30 января на заседании городского совета. Залоговый фонд создан по инициативе главы Белогорска Станислава Мелюкова еще в 2009 году. Более десятка лет он выполняет главную функцию – залоговое обеспечение кредитов, предоставляемых не только муниципальному образованию, но и субъектам хозяйственной деятельности для реализации значимых инвестиционных проектов и решения вопросов местного значения.

«Это позволяет создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику города, роста предпринимательской активности», – отметил начальник отдела комитета имущественных отношений администрации города Белогорска Андрей Алисин.

Залоговый фонд в Белогорске не актуализировался с 2012 года. Поручение актуализировать и дополнить залоговый фонд города дал глава Белогорска Станислав Мелюков для его возможного использования застройщиками при реализации проекта «Дальневосточная ипотека» для получения кредитов на строительство.

Депутаты горсовета проголосовали за увеличение объектов в реестре. По предварительной оценке, недвижимое муниципальное имущество общей площадью в 17,3 тысячи квадратных метров и земельные участки площадью в почти 10 тысяч квадратных метров можно оценить почти в миллиард рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.