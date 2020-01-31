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На ресурсоснабжающую организацию и администрацию Магдагачи подали в суд из-за плохой воды

На ресурсоснабжающую организацию и администрацию Магдагачи подали в суд из-за плохой воды
Фото: Амур.инфо

Администрацию Магдагачи и ресурсоснабжающую организацию поселка обяжут организовать водоотведение, обеспечивающее очистку сточных вод в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Соответствующее исковое заявление направлено в Магдагачинский районный суд. Оно находится на рассмотрении.

Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Надзорный орган ответил на запрос, который депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин направил генпрокурору РФ и попросил организовать проверку.

Как ранее писало Амур.инфо, фильтр на станции обезжелезивания в поселке забит ржавчиной, очистные сооружения плохо функционируют, сточные воды неочищенными попадают в реку.

«В нарушение части 6 статьи 60 Водного кодекса РФ очистные сооружения Магдагачи не выполняют своих функций, вследствие чего происходит сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности и далее в пойму реки Левая Магдагачи.

В связи с бездействием администрации поселка городского типа Магдагачи по организации надлежащего водоотведения на территории Магдагачи Благовещенским межрайонным природоохранным прокурором 16 января 2020 года в Магдагачинский районный суд направлено исковое заявление о понуждении администрации Магдагачи и ООО "Энергия Движение" организовать водоотведение, обеспечивающее очистку сточных вод в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», – говорится в ответе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

На информацию о некачественном водоснабжении потребителей в Магдагачи ранее отреагировала и региональная прокуратура. Прокурорская проверка проводилась с участием специалистов региональных управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора, областного министерства ЖКХ. В итоге нынешнего руководителя организации, эксплуатирующей объекты водоснабжения и водоотведения в поселке, привлекли к административной ответственности.

Забил тревогу и обратился в редакцию ИА «Амур.инфо» с этой проблемой руководитель организации, которая обслуживала объекты водоснабжения и водоотведения в Магдагачи в течение ноября 2019 года. По его словам, станция обезжелезивания нуждается в капремонте, а для очистных сооружений необходимо строить новый объект.

Так посчитали и в администрации поселка. Муниципальные власти говорили, что обращались на уровень области с просьбой обратить внимание на проблему с водоснабжением райцентра. При этом в министерстве ЖКХ региона сообщали, что в сводной заявке для включения в программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры области на 2020 год нет станции обезжелезивания и очистных сооружений поселка Магдагачи. Чтобы попасть в региональную программу, администрация поселка должна подготовить проектно-сметную документацию на работы по объектам с положительным заключением госэкспертизы.

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#ЖКХ

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