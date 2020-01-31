Стоимость родового сертификата возросла до 12 тысяч рублей

Цена родового сертификата, который получают роженицы, увеличилась на 1 000 рублей и составилась 12 000 рублей. На эти средства полагается ряд услуг. Теперь, кроме медицинской помощи, женщины смогут получить и правовую, психологическую, медико-социальную помощь.

Программа финансирования расходов на оплату медицинским организациям услуг, оказанных женщинам в период беременности на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, закрепляет право беременных женщин на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том числе по профилактике абортов.

В главном управлении Амурского регионального отделения Фонда социального страхования объяснили, из чего складывается сумма сертификата. 4 000 рублей приходятся на дородовый период (3 000 рублей на медицинскую помощь, 1 000 рублей – на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи). 6 000 рублей – оплата медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовый период. 2 000 рублей – медосмотр ребенка в первый год жизни.

«Родовой сертификат» – приоритетное направление национального проекта «Здоровье». Благодаря программе «Родовой сертификат» Фонд социального страхования РФ оплачивает расходы на медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовый период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.

Право на получение родового сертификата имеют все женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации. В том числе военнослужащие, работающие и неработающие, несовершеннолетние, а также иностранные лица без гражданства, находящиеся на территории России на законных основаниях, имеющие полис обязательного медицинского страхования.

Стоит напомнить, что оплата услуг за счет средств родового сертификата производится только тем медицинским организациям, которые участвуют в программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

В 2019 году в Приамурье было выдано около 7 500 талонов родовых сертификатов. «На счета медицинских учреждений Амурское региональное отделение Фонда социального страхования РФ с целью оказания женщинам качественной медицинской помощи в период беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни перечислило более 80 000 000 рублей», – отмечает управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталья Хрущева.

«Амурское региональное отделение Фонда уже готово осуществлять в повышенном размере оплату услуг по оказанию помощи беременным женщинам в медицинских организациях», – заявила пресс-служба ГУ АРО Фонда социального страхования.