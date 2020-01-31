Дефицит врачей в Амурской области составляет 35 %, средних медицинских работников – 27 %. Доля врачей, старше 60 лет, в регионе –​ 14 %. Ситуацию с кадрами обсудили амурские единороссы совместно с минздравом и образовательными учреждениями в рамках проекта «Здоровое будущее».

Для решения кадрового вопроса по программе «Земский доктор» в 2020 году планируется привлечь для работы в селах региона 30 врачей и 10 фельдшеров.

«Безусловно, помимо осуществления мер адресной социальной поддержки, единовременных компенсационных выплат, необходимо позаботиться и о предоставлении благоустроенного ​ жилья для специалистов, которые поедут работать в село либо за счет жилого фонда муниципалитетов, либо предусмотреть его строительство под одной крышей со вновь строящимися ФАПами.

Для решения проблем привлекать руководителей сельхозпредприятий, расположенных на территории.​ Помимо этого не стоит забывать и о социальной сфере – детские сады, школы, клубы, спортивные и тренажерные залы. Выработанные предложения по исправлению существующих проблем мы направим на рассмотрение в Государственной думе в рамках правительственного часа с участием министра здравоохранения РФ», – сообщил в своем инстаграм-аккаунте куратор проекта «Здоровое будущее», депутат законодательного собрания, главврач Благовещенской горбольницы Александр Сучков.

Как сообщало Амур.инфо, решение о строительстве новых ФАПов вместе с квартирами для фельдшеров уже принято на уровне правительства Амурской области. Фельдшерско-акушерские пункты будут сданы «под ключ» осенью 2020 года.