Дефицит врачей в Амурской области составляет 35 %
Дефицит врачей в Амурской области составляет 35 %, средних медицинских работников – 27 %. Доля врачей, старше 60 лет, в регионе – 14 %. Ситуацию с кадрами обсудили амурские единороссы совместно с минздравом и образовательными учреждениями в рамках проекта «Здоровое будущее».
Для решения кадрового вопроса по программе «Земский доктор» в 2020 году планируется привлечь для работы в селах региона 30 врачей и 10 фельдшеров.
«Безусловно, помимо осуществления мер адресной социальной поддержки, единовременных компенсационных выплат, необходимо позаботиться и о предоставлении благоустроенного жилья для специалистов, которые поедут работать в село либо за счет жилого фонда муниципалитетов, либо предусмотреть его строительство под одной крышей со вновь строящимися ФАПами.
Для решения проблем привлекать руководителей сельхозпредприятий, расположенных на территории. Помимо этого не стоит забывать и о социальной сфере – детские сады, школы, клубы, спортивные и тренажерные залы. Выработанные предложения по исправлению существующих проблем мы направим на рассмотрение в Государственной думе в рамках правительственного часа с участием министра здравоохранения РФ», – сообщил в своем инстаграм-аккаунте куратор проекта «Здоровое будущее», депутат законодательного собрания, главврач Благовещенской горбольницы Александр Сучков.
Как сообщало Амур.инфо, решение о строительстве новых ФАПов вместе с квартирами для фельдшеров уже принято на уровне правительства Амурской области. Фельдшерско-акушерские пункты будут сданы «под ключ» осенью 2020 года.
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