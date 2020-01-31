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31января
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В Белогорске депутаты не преодолели вето главы

В Белогорске депутаты не преодолели вето главы

В Белогорске депутаты не стали преодолевать вето Станислава Мелюкова, согласившись с ним, что срок полномочий главы Белогорска по-прежнему должен составлять 4 года. При этом депутатский корпус уже следующего созыва будет работать на год больше полномочий главы – 5 лет.

Поправки, касающиеся полномочий местного самоуправления, были внесены в устав Белогорска на очередном заседании горсовета 19 декабря утверждения их на публичных слушаниях. Глава Белогорска Станислав Мелюков в связи с этим впервые воспользовался правом, блокирующим решение горсовета в одностороннем порядке, и наложил вето на увеличение срока полномочий главы города до 5 лет. Он объяснил это тем, что считает достаточным четырехлетний срок полномочий главы города для реализации возложенных на него полномочий. Позиция главы Белогорска не изменилась.

Согласно уставу города, депутаты могут преодолеть вето. Для этого необходимо квалифицированное большинство (2/3 от установленного числа депутатов).

30 января на первом в 2020 году заседании горсовета преобладающим большинством голосов утвердили срок полномочий главы муниципального образования. Он остался прежним – 4 года. Полномочия Городского совета народных депутатов увеличены до 5 лет. Принятая поправка будет применима к выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу настоящего решения, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    29 минут назад

    Михайлова вчера расстроилась сильно по этому поводу. Единственная, кто против проголосовал.

  • Наталья Михайлова

    Наталья Михайлова
    9 минут назад

    Михайлова не расстроилась. Михайлова голосовала так, как голосовала на публичных слушаниях и горсовете, когда принимали изменения в устав. Потом вдруг глава одумался и сказал, что пять лет для главы много, просидев в мэрском кресле уже десять. К чему было устраивать этот куольный театр? Пришли люди на публичные слушания, проголосовали за единообразие сроков. Его же депутаты это поддержали. А глава об этом, якобы, не знал. Запустил голосовалку в инстаграме. Причем, большинство опрошенных также высказались за пятилетний срок. Но вертел он все мнения - единолично решил вето наложить. И марионетки начали играть по другому, согласно нового видения Карабаса-Барабаса. Я не актриса из его театра. Лучше б глава вето наложил в свое время на строительство "картонных" домов.

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