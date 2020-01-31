Благовещенка в Ухане ждет эвакуации из Китая

Благовещенка, живущая в китайском городе Ухань, откуда по миру распространился коронавирус, в своем инстаграм-аккаунте рассказала о ситуации в городе. «Моего оптимизма уже не хватает», – пишет девушка.

В интервью изданию Амур.life благовещенка Виктория рассказала, что живет в Китае с 2018 года, работает на постоянной основе по рабочей визе. В Ухане девушка живет с мая 2019 года.

«С 23 января город в карантине. Прервали сообщение между городами, рейсы отменены до конца февраля, КПП перекрыли. Закрыты увеселительные учреждения, магазины сократили привычный график. По городу ездят машины скорой помощи. Медработники увозят людей в капсулах из соседних домов прямо на глазах. Улицы, некогда кишащие толпами народа, опустели. После пяти вечера редко можно увидеть машины на улице. Пахнет хлоркой... Три района города разделили. Теперь между ними пропускные пункты. В городе масочный режим, в госпиталях толпы больных людей. Проснувшись, первым делом я проверяю телефон: нет ли важных сообщений из посольства, смотрю статистику распространения вируса. На данный момент не осталось ни одной провинции, где бы не было зараженных. Вчера стало известно, что эвакуировали граждан Америки, сегодня улетели французы и японцы, Польша тоже уже дома. Мы ждем... Написали уже везде, где можно. И написали бы, где нельзя. Каждый день в городе находиться опаснее. Сегодня знакомая рассказала, как видела, что из соседнего подъезда люди в спецодежде выносили человека в капсуле. Чувствую себя героиней фильма-катастрофы. Помогите», – пишет Виктория.

В комментариях под ее постом – слова поддержки от подписчиков. По информации Виктории, в настоящее время в Ухане находятся более 150 граждан России.

Данные Виктории об эвакуации граждан других стран подтверждаются в «Известиях». Как пишет издание, ряд стран прорабатывают возможность вывоза своих граждан из китайского города Ухань. Для этого требуется согласование властей КНР.

В свою очередь посольство России в Пекине сообщило, что китайские власти пока еще не приняли решение о выезде иностранцев из провинции Хубэй, где находится Ухань. При этом российская дипмиссия совместно с китайской стороной «уточняет возможность и порядок выезда» граждан РФ.

«В предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Как сообщает РИА Новости, Китай готов оказать содействие и помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя.

«Если есть страны, которые особо настаивают на эвакуации находящихся в Ухане своих граждан, китайская сторона в соответствии с международной практикой, антиэпидемиологическими правилами китайской стороны, сделает соответствующие приготовления и предоставит необходимое содействие и удобства», – говорится в письменном заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5 974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы и во многих других странах.

Тем временем Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 31 января распоряжением правительства Российской Федерации было введено временное ограничение движения через пункты пропуска через границу с Китайской Народной Республикой.