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31января
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сегодня, 09:57 0

Рыбак выловил монстра с тремя щупальцами, которого никто не может опознать

Рыбак выловил монстра с тремя щупальцами, которого никто не может опознать
Фото: Стоп-кадр из видео

В соцсетях появился ролик с непонятным морским животным, которое стало уловом рыбака в США. На кадрах показано существо похожее на мутировавшего осьминога или ската с какими-то генетическими изменениями.

Впервые ролик появился в социальной сети TikTok. По словам Натальи Воробок (она первая выложила ролик), чудовище поймали на Кони-Айленде в США.

Несмотря на попытки юзеров выяснить в комментариях, что это за создание, к общему мнению обсуждающие так и не пришли. Но некоторые решили, что, кем бы этот бедняга ни оказался, его надо вернуть обратно в воду.

«Может, это осьминог с наследственной мутацией или мутацией, вызванной химикатами?», «Если кто-то на самом деле знает, что это такое, скажите, пожалуйста», «Это похоже на ската, которому очень больно», «Чудо-юдо-рыба-кит. Очень похоже», «Удивительное рядом. А всему виной человек», – прокомментировали видео пользователи. Сейчас в только в TikTok у видео более 2 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Просмотров всего: 126

#животные

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