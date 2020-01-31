Путин пообещал помочь амурской Ивановке решить проблему с очистными сооружениями

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В селе Ивановка решится проблема с канализацией и очистными сооружениями. В этом помог ивановцам президент России Владимир Путин, о чем он заявил 30 января на заседании Совета по развитию местного самоуправления (МСУ).

Депутат Госдумы Виктор Кидяев рассказал президенту, как глава села Ивановка (Амурская область) Валентина Ольшевская не может построить для девяти тысяч жителей канализацию и очистные сооружения – нет денег даже на проектную документацию, пишет URA.ru.

«Давайте мы напрямую поможем и с реализацией проектов, и с подготовкой соответствующей документации – если мы этого не будем делать, до этих регионов очередь никогда не дойдет, а им как раз помощь нужна в первую очередь», – ответил Владимир Путин.

Информацию ИА «Амур.инфо» подтвердила глава Ивановского сельсовета Валентина Ольшевская. «Наш президент пообещал селу Ивановка помочь решить проблему с очистными сооружениями», – кратко пояснила Валентина Викторовна, которая сейчас находится в Москве.

Как сообщало агентство, в октябре 2019 года в Ивановке закрыли три подразделения местного детского сада. Это связано с некачественной водопроводной водой. Суд принял решение о приостановлении деятельности учреждения на 30 суток.

Проблему водоснабжения в Ивановке намеревались решить глобально: заменить две проблемные башни на улицах Луговой и Строительной на подъемную станцию, новую скважину и водопровод.

«Уже приезжали к нам замминистра ЖКХ и специалисты из проектного института Хабаровска. Мы к этому шли 2 года. Сделали необходимую документацию, до нас уже будут доведены лимиты. На изготовление ПСД выделено в январе 12 миллионов. Скоро будет объявляться аукцион», – сообщала Валентина Ольшевская в ноябре 2019 года.