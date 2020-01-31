Космодром Восточный передаст жилье и объекты ЖКХ в собственность Циолковского

Фото: правительство Амурской области

«В рамках строительства космодрома возводятся жилые дома, объекты социальной, культурной сфер, инженерной инфраструктуры. Особую важность имеет оперативность передачи объектов в муниципальную собственность после завершения строительства. Построено и передано шесть жилых домов, здание детского сада, административное здание, котельная, часть коммунальных сетей. На данный момент построено и подлежит передачи 1 жилой дом на 125 квартир, 9 объектов сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, объекты трансформаторных подстанций, электросетей и другие. Планируется построить 14 жилых домов и иных объектов», – сообщил исполнительный директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам Роскосмоса Антон Кузьминов.

В госкорпорации разработана дорожная карта, которая позволит сократить сроки передачи объектов. Глава Циолковского Сергей Левицкий отметил, что администрация ЗАТО заинтересована в скорейшей передаче построенных объектов.

«В настоящий момент "Дирекция космодрома Восточный" обратилась в думу и администрацию ЗАТО Циолковский с просьбой рассмотреть вопрос о принятии из федеральной собственности в муниципальную объекты тепловых, водопроводных, канализационных сетей, ливневой канализации. Также планируется в 2020 году (принять) такие объекты, как многоквартирный жилой дом и комплекс очистных сооружений. Мы согласовываем передачу готовых объектов, но с условием того, что они должны иметь полный пакет документов и находиться в исправном состоянии», – рассказал Сергей Левицкий.