РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

Грузоотправители получили приказ «Российских железных дорог» о прекращении грузового движения с Китаем с 31 января, однако почти сразу же железнодорожная компания отменила его. «Сейчас нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР», – сообщили в РЖД.

Как сообщает «РБК», в четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки. Подлинность документа подтвердили два источника среди грузоотправителей. Однако спустя небольшой промежуток времени грузоотправителям поступил приказ об отмене предыдущего, сообщил источник РБК.

«Сейчас нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР», – сообщили в РЖД. «РЖД внимательно следят за ситуацией на погранпереходах и готовы оперативно информировать грузоотправителей о транспортной обстановке», – добавил представитель компании.

«РБК» отправил запрос в Минтранс. Как пояснил источник среди грузоотправителей, первоначальное решение о приостановке грузового сообщения с Китаем стало реакцией на правительственное распоряжение о временном ограничении движения через границу РФ и КНР. Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 31 января распоряжением правительства закрыты 16 пропускных пунктов на границе России с Китаем на Дальнем Востоке.

В документе, опубликованном на сайте правительства РФ, говорится, что закрытие участков границы России с Китаем вызвано обоснованными причинами и носит «исключительно временный характер». В список пунктов вошли автомобильные и железнодорожные переходы. Но из распоряжения, как утверждает собеседник издания, нельзя сделать очевидный вывод, касается это только пассажирского движения или перевозки грузов. В перечне к закрытию пунктов, например, указан погранпереход Забайкальск – Маньчжурия, который является крупнейшим по объему грузоперевозок на российско-китайской границе. За восемь месяцев 2019 года грузовые перевозки через него выросли на 7,7 %, составив около 12 миллионов тонн.