ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона

Россияне могут получать зарплату по номеру телефона через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020 или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Начисление зарплаты без карты запустят для борьбы с «зарплатным рабством».

Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.

По словам Бакиной, ЦБ видит интерес банков к этой схеме и сейчас данный вопрос с ними обсуждается. «У нас есть определенное видение схемы реализации (начисление зарплаты через СБП). Мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую «дорожную карту» и к концу года этого или начала следующего такой функционал реализовать», — сказала она.

Самое важное при разработке этого механизма учесть все риски, подчеркнула Бакина. «Например, что делать, если работник вдруг утерял мобильный телефон или произошла смена номера, как взаимообмениваться этой информацией (...). В первую очередь это должно быть удобно и безопасно для граждан», – добавила директор департамента.

Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова назвала возможную схему начисления зарплаты через СБП: работодатель будет направлять в свой банк список работников с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил как основной. На данный момент работодатели передают банку реестр с указанием банковских реквизитов физических лиц и таким образом могут влиять на выбор зарплатного банка.

Согласно Трудовому кодексу, работник имеет право заменить банк, который выбрал работодатель для перевода зарплаты. Руководитель не вправе отказать сотруднику в изменении зарплатного банка, однако на практике это право работников нередко нарушается. В 2018 году Роструд зафиксировал более 8 тысяч нарушений, связанных с несоблюдением соответствующей статьи (части 3 статьи 136 ТК). Рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 триллионов рублей, а доминирующие позиции занимают госбанки, сообщает РБК.