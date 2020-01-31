Россия временно ограничила движение на границе с Китаем

Фото: правительство Амурской области

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках Государственной границы Российской Федерации с Китаем. Такое решение принято в целях предупреждения проникновения коронавирусной инфекции в Россию.

Движение временно ограничивается в следующих пунктах: Забайкальск – Маньчжурия по железной и автомобильной дорогам, Староцурухайтуйский –Хэйшаньтоу; Олочи – Шивэй; Благовещенск – Хэйхэ; Поярково – Сюнькэ; Амурзет – Лобэй; Нижнеленинское –Тунцзян; Хабаровск – Фуюань; Покровка – Жаохэ; Турий Рог – Мишань; Пограничный – Суйфэньхэ (железнодорожный); Пограничный – Суйфэньхэ (автомобильный); Полтавка – Дуннин; Краскино – Хуньчунь и Махалино – Хуньчунь.

Ограничение движения поручено взять под контроль Министерству транспорта России, Пограничной службе ФСБ России, Федеральной таможенной службе и Роспотребнадзору с пятницы, 31 января.

Министерство иностранных дел России должно уведомить Китай, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах. При этом подчеркивается, что закрытие границы обосновано особыми обстоятельствами и носит исключительно временный характер.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, поручено оказывать соответствующим федеральным органам исполнительной власти содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением настоящего распоряжения; проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения», – говорится в документе, подписанном председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства РФ.