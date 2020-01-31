Японский миллиардер отказался от идеи лететь с девушкой на Луну: обзор прессы

Умерла самая старая женщина в мире; у астраханца на чердаке нашлась скрипка Страдивари; имя Греты Тунберг станет товарным знаком. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Не пропусти



Начну с заметки из «Российской газеты-Недели» о том, что в Таджикистане скончалась самая старая женщина в мире. Фотима Мирзокулова покинула этот мир на 127-м году жизни. Она появилась на свет 13 марта 1893 года, что и записано в ее паспорте. Пишут, что долгожительница дважды была замужем и родила восьмерых детей. Кроме того, у нее появилось более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Мирзокулова жила в трех веках и трех государствах – сначала в Бухарском эмирате, затем СССР, а в конце жизни и в независимом Таджикистане.

Также в номере

Еще прочтите статью о том, что за нами следит абсолютно всё, что нас окружает. Телефон, компьютер и все такое прочее – это понятно, про это вы давно сами знаете. А вот что за нами подглядывают (или присматривают, тут как кому удобно) еще и стиральные машины, тостеры, кофе-машины – про это, наверное, не знали. Но, возможно, догадывались. А вот о том, что за вами может следить обычная швабра – явно и не подозревали. Но не это самое интересное в «Неделе» – слежками нас с советских времен не удивить. Самое интересное – астраханец Батыршин, разбирая в чулане своего старого дома вещи, обнаружил скрипку Страдивари с датой – 1713 год. Это что же, получается, с 1713 года в том доме не прибирались?!

Вам статья

«Российская газета» рассказала, что президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. Подчеркивается, что это связано с утратой доверия. Детали и хронологию событий вы наверняка уже знаете – было дело, губернатор «подшутил» над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми над головой ключами от новых служебных машин. Экс-губернатор, понятное дело, нехороший человек (вы заметили, как мягко я умею выражаться? Его жена, думаю, в выражениях вряд ли сдерживалась). Меня другое озадачило: почему МЧС-овский офицер начал подобострастно прыгать? И подумав, что этот офицер, по сути, олицетворение всей страны, поехал дальше по страницам газеты.

Очень интересно

Вот еще одно интересное сообщение: шведская экоактивистка Грета Тунберг превратит свое имя в товарный знак, чтобы мошенники больше не могли использовать его в своих целях. Как написала девочка в соцсетях, ее имя постоянно используют в коммерческих целях без какого-либо согласия с ее стороны. Теперь Грета сама станет брендом. Мне вот всё интересно, кто ж такой умный стоит незаметно у нее за спиной?

На посошок

А еще я прочел о том, что японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который через три года собирается отправиться в турполет на Луну, отказался от идеи взять с собой спутницу. Пару недель назад он объявил кастинг на попутчицу, при этом в конкурсе могли принять участие только незамужние девушки в возрасте от 20 лет. Таким образом он хотел себе найти и подругу жизни. В итоге составить компанию японцу в полете на естественный спутник Земли и на путешествие по жизни вызвались почти 28 тысяч девушек со всего мира. Однако Маэдзава по неизвестным причинам приостановил эксперимент и принес извинения участницам. «Я понимаю, что расстроил большое количество людей», – написал он на своей страничке в Twitter. .

И сожалея, что мне не удалось стать миллиардером (не из-за женщин, а вообще), заканчиваю обзор.