Железнодорожные переезды капитально отремонтируют в Амурской области

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В 2020 году на Забайкальской железной дороге планируется провести капитальный ремонт пяти железнодорожных переездов. Из них три находятся в Забайкальском крае и два – в Амурской области.

На 26 переездах запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия проезжей части. Четыре переезда оборудуют автоматическими устройствами заграждения переезда, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Отмечается также, что ЗабЖД уделяет большое внимание обеспечению безопасности дорожного движения в местах пересечения автомобильного и железнодорожного транспорта. В течение 2020 года запланированы занятия в автомобильных хозяйствах с водительским составом, а также проведение специальных профилактических акций и рейдов на железнодорожных переездах.

Водителям напоминают о необходимости строго соблюдать ПДД при следовании через железнодорожные переезды, проявлять особую бдительность в сложных погодных условиях, а также в ночное время.