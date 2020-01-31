Жителей Хэйлунцзян с дронов заставляют принимать меры безопасности против коронавируса

С 25 января народное правительство провинции Хэйлунцзян ввело «I», самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи со вспышкой в Ухане коронавируса 2019-nCoV. Жителям не советуют собираться вместе, просят как можно больше времени проводить дома, а выходя на улицу, обязательно носить маску.

В сюжете Хэйлунцзянского телевидения показано, как в городской агломерации Удалянчи, рядом с Хэйхэ, дроном управляет молодой работник местного правительства. Он регулярно совершает облеты сельской местности в течение часа и при помощи громкоговорителей, установленных в деревне, может разговаривать с людьми на улице. Реакция жителей деревень на такие методы, судя по сюжету, разная – от испуга до радости. Но, как правило, они выполняют требования, которые формулирует чиновник местного правительства. Об этом сообщает портал Biang со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.

«Эй, ты девушка в красном, ты чья будешь? Куда ты несешь эту коробку? Сейчас не время ходить на банкеты. А почему ты вышла без маски? Вот ты так сейчас придешь к другим домой, ты думаешь, тебе обрадуются? Смотри у меня, я как мышь, я все вижу», – пожурил молодую жительницу деревни близ Удалянчи чиновник через громкую связь. Девушка пугается и убегает домой.

«Эй, вы, деревенские жители! Расходитесь по домам, не тусуйтесь на улице. Если нет дел, расходитесь по домам. Так спокойнее, и вы поможете нашей стране (более эффективно бороться с коронавирусом)», – обратился чиновник через громкоговорители к группе мужчин в одной из деревень близ города Удалянчи.

«Что ты делаешь на улице? Возвращайся домой. Если на улице нечего делать, лучше сидеть дома. Эпидемия распространяется, на улице делать нечего», – обратился чиновник уезда Ванькуй близ города Суйхуа к жителю уезда. Видно, что мужчина зашел за калитку своего дома и собирается открывать входную дверь.

«Вижу, вы спортом занимаетесь. Можете меня не искать. Я в небе, я деревенский дрон. Что же вы без масок-то? А, вижу, девушка в маске. Не задерживайтесь на улице, тут холодно. Побыстрее возвращайтесь домой. С наступившим Новым годом! Давайте вместе прилагать усилия, чтобы бороться с эпидемией коронавируса», – обратился к молодой паре в уезде Хума местный чиновник.

По последним данным на 30 января, количество подтвержденных случаев коронавируса нового вида 2019-nCoV в соседней с РФ провинции Хэйлунцзян увеличилось на 6 за минувшие сутки и составило 43. При этом на 48 увеличилось количество заболевших, у которых пока диагноз коронавируса подозревается.

Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 0:40 по пекинскому времени 31 января достигло 8 165. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов достигло 171.