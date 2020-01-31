Объявлен международный режим ЧС из-за коронавируса нового типа в Китае

Гендиректор изложил семь рекомендаций в связи со вспышкой коронавируса в КНР. Их выполнение призвано предотвратить распространение болезни. «Во-первых, нет оснований для мер, которые без надобности мешают международным путешествиям и торговле», – сказал он, пояснив, что ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки и торговлю с Китаем.

Вторая рекомендация состоит в необходимости оказания поддержки государствам со слабой системой здравоохранения. В-третьих, следует ускорить разработку вакцин, средств лечения и диагностики. В-четвертых, нужно «бороться с распространением слухов и неверной информации». В-пятых, мировое сообщество должно «вновь рассмотреть подготовительные планы, выявить пробелы и определить ресурсы» для противодействия распространению вируса. В-шестых, странам следует делиться информацией и опытом «с ВОЗ и остальным миром». Седьмая рекомендация: чтобы победить болезнь, все страны должны действовать «в духе солидарности и сотрудничества». Как подчеркнул глава ВОЗ, речь идет об общей проблеме, решить которую можно только сообща, пишет ТАСС.