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31января
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Объявлен международный режим ЧС из-за коронавируса нового типа в Китае

Объявлен международный режим ЧС из-за коронавируса нового типа в Китае
Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом 2019-nCoV в Китае. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

Гендиректор изложил семь рекомендаций в связи со вспышкой коронавируса в КНР. Их выполнение призвано предотвратить распространение болезни. «Во-первых, нет оснований для мер, которые без надобности мешают международным путешествиям и торговле», – сказал он, пояснив, что ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки и торговлю с Китаем.

Вторая рекомендация состоит в необходимости оказания поддержки государствам со слабой системой здравоохранения. В-третьих, следует ускорить разработку вакцин, средств лечения и диагностики. В-четвертых, нужно «бороться с распространением слухов и неверной информации». В-пятых, мировое сообщество должно «вновь рассмотреть подготовительные планы, выявить пробелы и определить ресурсы» для противодействия распространению вируса. В-шестых, странам следует делиться информацией и опытом «с ВОЗ и остальным миром». Седьмая рекомендация: чтобы победить болезнь, все страны должны действовать «в духе солидарности и сотрудничества». Как подчеркнул глава ВОЗ, речь идет об общей проблеме, решить которую можно только сообща, пишет ТАСС.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    ЧС международного масштаба, но прекращать поездки в Китай не стоит, хм

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "В-четвертых, нужно «бороться с распространением слухов и неверной информации»".

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    16 минут назад

    По здравому смыслу должна быть в разы увеличена группировка войск вдоль китайской границы. Конечно, не ближе 100 км от нее, в соответствии с договором. Теоретически возможен прорыв обезумевших масс людей по льду на нашу сторону. Стрелять нельзя. Ситуация не 1969 года. Возможен только вариант с удержанием людей наподобие полицейских акций. Когда, недавно у Трампа с КимЧен Ыном были терки, вон сколько войск тогда на Дальний Восток понагнали! Сейчас ситуация серьезнее.

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