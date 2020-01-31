Благовещенка лишилась денег, пытаясь продать детскую люльку через интернет

Жительница Благовещенска пострадала от действий мошенницы. Она решила продать через интернет детскую люльку и лишилась более 30 тысяч рублей.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление от жительницы областного центра о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Амурчанка пояснила, что на одном из сайтов она разместила объявление о продаже детской люльки. Через некоторое время ей позвонила женщина и представилась членом благотворительной организации, которая скупает имущество для передачи в детские дома. Затем злоумышленница попросила номер карты благовещенки, на которую надо перечислять деньги. Звонившая заверила, что средства переводить будет организация, поэтому нужен код из СМС, которое придет на телефон «продавца».

Жительница Благовещенска продиктовала требуемую информацию и стала ждать поступления денег. Но вместо этого с ее карты списалось более 30 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению.

Амурская полиция в очередной раз напоминает: будьте предельно внимательны, бдительны и осторожны. Ни в коем случае не передавайте неизвестным конфиденциальную информацию – номера и пароли банковской карты, коды в СМС-сообщениях.

Если вы стали жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного). 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД.