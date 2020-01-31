Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:27 5

Благовещенка лишилась денег, пытаясь продать детскую люльку через интернет

Благовещенка лишилась денег, пытаясь продать детскую люльку через интернет
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска пострадала от действий мошенницы. Она решила продать через интернет детскую люльку и лишилась более 30 тысяч рублей.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление от жительницы областного центра о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Амурчанка пояснила, что на одном из сайтов она разместила объявление о продаже детской люльки. Через некоторое время ей позвонила женщина и представилась членом благотворительной организации, которая скупает имущество для передачи в детские дома. Затем злоумышленница попросила номер карты благовещенки, на которую надо перечислять деньги. Звонившая заверила, что средства переводить будет организация, поэтому нужен код из СМС, которое придет на телефон «продавца».

Жительница Благовещенска продиктовала требуемую информацию и стала ждать поступления денег. Но вместо этого с ее карты списалось более 30 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению.

Амурская полиция в очередной раз напоминает: будьте предельно внимательны, бдительны и осторожны. Ни в коем случае не передавайте неизвестным конфиденциальную информацию – номера и пароли банковской карты, коды в СМС-сообщениях.

Если вы стали жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного). 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД.

Просмотров всего: 1580

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Зейском районе наледь поглотила легковой автомобиль
Происшествия 2

В Приморском крае задержали машину с добычей краболова (видео)
Происшествия

В Новобурейском продавали потенциально опасную колбасу

Происшествия 3

На Дальнем Востоке расследуется дело о продаже леса в Китай
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Одно и то же. При слове "переведу деньги" мозг что ли выключается?

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    это хорошо, ведь на ошибках учатся, а знания как говорится - сила. Не умеешь учиться на чужих ошибках значит учись на собственных

  • OT

    OT
    1 час назад

    Пока есть такие вот лохи с нас менее лохов нет смысла сдирать денюшки. Это как идешь по грибы то бери малоподвижного напарника чтоб быстрее его убежать мог от медведя.

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Могла бы и бесплатно предложить кому-либо. и 30 тысяч целыми были бы.

  • OT

    OT
    56 минут назад

    White WolfМогла бы и бесплатно предложить кому-либо. и 30 тысяч целыми были бы.


    Точно. Некому видно было предупредить, что ее обворуют

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь