Выбор читателей за 30 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 30 января.

Россия закрывает границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

По предварительным данным, вспышка коронавируса достигнет пика к середине февраля. Затем начнется сокращение случаев болезни. История с коронавирусом должна завершиться к концу марта.

Благовещенцы, которые сейчас находятся в Хэйхэ и ждут временного открытия границы, сообщают, что в гостинице им разрешили жить только до вечера 30 января. Людям придется искать другой ночлег.

Благовещенцы задолжали за коммунальные услуги Благовещенскому РКЦ больше 84 миллионов рублей. На сайте администрации города опубликовали реестр адресов должников. Ознакомиться со списком можно также на сайте АКС.