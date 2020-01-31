Число жалоб россиян в Европейский суд достигло семилетнего рекорда

Россия остается абсолютным лидером по числу жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Из 59 800 рассматриваемых обращений больше четверти – 15 050 – пришлось на Россию. Это рекорд за последние семь лет.

В первую тройку с заметным отрывом вошли также Турция, граждане которой подали 9 250 жалоб, и Украина, откуда поступило 8 850 обращений.

Больше всего жалоб россияне подали в 2010 году – 40 300. После того как в 2012-м ЕСПЧ ужесточил процесс подачи заявлений и критерии отсева неправильно оформленных, число обращений заметно сократилось и к 2017 году достигло рекордно низкой цифры – 7 750.

Больше всего выявленных судом нарушений касалось условий и сроков содержания под стражей, права на справедливый суд и запрета на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. На долю России приходится 20 из 30 зафиксированных ЕСПЧ случаев нарушения права на жизнь, при этом проблемы не решаются, и суд вынужден рассматривать повторные жалобы.

Как сообщает Newsru.com, Минюст РФ ведет подсчет по-своему: не общее число жалоб, а их количество на 10 000 населения. При такой оценке Россию опережают европейские государства, территория которых несравнимо меньше: Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Молдавия и Румыния. В Минюсте также отметили, что больше 90 % жалоб против России отклоняется.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России приоритет национального права над международным. Предполагается, что в первую очередь это позволит не исполнять решения ЕСПЧ. Сейчас такое право закреплено лишь федеральным законом.