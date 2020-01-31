Гороскоп 31 января: Девы встанут перед выбором, а Козерогам что-то подарят

Восход Солнца: 08:06

Заход Солнца: 17:19

Солнце в Водолее.

Овен. День отмечен поддержкой Высших сил, усилением ауры и активизацией всех положительных качеств. Это время благоприятно для заключения долгосрочных финансовых договоров и принятия важных решений. Многим Овнам удастся значительно улучшить материальное положение в результате успешного завершения дел или неожиданной помощи.

Телец. День принесет удачу Тельцам, занимающимся бизнесом. Успешны торговая деятельность, рискованные предприятия. Вероятны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Будьте готовы к тому, что общение со старшими членами семьи может испортить вам настроение. Справиться с плохим настроением поможет чувство юмора. Хороший отдых и полноценный сон вернут вам бодрость и оптимизм.

Близнецы. Вероятно плохое известие или завистник попробует подставить Близнецам подножку. Проявите врожденное благородство и не поддавайтесь искушению отомстить — и Вы еще больше выиграете от этого в глазах окружающих. Появится возможность переосмыслить прошлое и создать удачные планы на будущее.

Рак. Удачный день для карьеры, установления деловых отношений с влиятельными людьми, обращения к начальству Ваша активность на работе непременно принесет весомые результаты. Если хорошо продумаете свои действия – в скором будущем Вас ждет успех.

Читайте также

Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля: у Львов стремление к свободе, Козерогам пора перейти к действиям

Лев. День связан с недопониманием, неверной информацией. Сегодня Львам следует быть осмотрительнее в профессиональной сфере деятельности. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Звезды указывают, что любые начинания окажутся иллюзорными и нереальными, а излишнее напряжение может подорвать Ваше здоровье.

Дева. Возможно, мужчинам-Девам сегодня предстоит выбор между любовными приключениями и домашними обязанностями. Проявите осмотрительность. Судьба вновь испытывает Вас на тщеславие и вспыльчивость – не исключен неожиданный поворот событий не в вашу пользу.

Весы. Вас ожидают проблемы с обменом информации и деньгами. Не следует принимать окончательных решений, делать важные покупки, о которых вы можете потом пожалеть. Главное — сохранить внутреннее равновесие и оградиться от искушений. Этот день желательно посвятить общению с самыми близкими людьми.

Скорпион. Благоприятный день для активной борьбы и новых свершений. Сегодня от Вас потребуется решительность и прямота суждений. Этот день проверит Вас на твердость, последовательность и деловую хватку. Но соблюдайте меру во всем, не допуская ненужных споров и повышенного тона в разговоре.

Читайте также

Гороскоп на январь 2020 года: Львам стоит научиться слушать, Водолеи продвинутся по карьерной лестнице

Стрелец. В этот день благоприятны любые поездки, новые знакомства, встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных средств. Измерьте свои возможности заранее. Новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении.

Козерог. Благоприятный день. Все дела будет даваться легко, денежные проблемы на время отступят. Вы на высоте, Козероги все смогут, все Вам под силу. День благоприятен для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок, для заключения брака, зачатия. Велика вероятность получения вознаграждения, подарка или выигрыша. Возможно, вечером Вы сумеете решить проблемы в личной жизни.

Водолей. Заботы всего дня будут сопряжены с решительными действиями. Не бойтесь столкновений или проблем, связанных с непорядочностью партнера. Вы сумеете достаточно ясно и четко разобраться в ситуации и найти верное решение. Доверьтесь интуиции.

Рыбы. День отмечен суетой и хлопотами. Будьте внимательнее к новым людям, появившимся в вашем окружении. Вероятно, что они окажутся не совсем надежными. Ваши отношения будут недолговечными и принесут разочарование. Не от Вас зависит — расстанетесь Вы с близким человеком или нет.

Астролог: Вальдемар Небоходцев