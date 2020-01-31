Гороскоп на февраль 2020 года: Рыбы свернут горы, у Львов карьерный рост

В этом месяце практически все Знаки будут полны жизнелюбия и веры в лучшее, независимо от обстоятельств. Звезды будут благосклонны именно из-за неугасимой энергии позитива. Вы никогда не сумеете остаться в одиночестве, даже если будете стремиться к нему. Особенно сейчас Вас постоянно будут окружать друзья, родственники, коллеги и просто знакомые, с каждым из которых у вас будет повод для общения.

Овен. Февраль станет периодом напряженной работы. В самом начале месяца Вы поставите перед собой важную цель – проводить этот месяц без незавершенных заданий. Вот почему Вы забудете про отдых и сон, устраняя аврал на месте своей работы.

Телец. Уже во второй декаде февраля Тельцам предстоит почувствовать необычайный прилив жизненной энергии и душевный подъем — говорит гороскоп на февраль 2020 года. Телец теперь во всеоружии и с легкостью начнет добиваться поставленных целей, но при этом гороскоп не рекомендует рваться к заоблачным далям.

Близнецы. Близнецы в феврале проявят не слишком активный подход к сфере своих финансов и карьеры. Вы откажетесь предпринимать шаги для дальнейшего продвижения по служебной лестнице. Больше того, по вине собственной инертности и лени Вы добровольно уступите позиции, которые долгое время занимали на месте своей работы.

Рак. Последний месяц зимы для Раков может оказаться вполне позитивным и многообещающим, поскольку у них появится возможность закрепить свои позиции, принять важные для себя решения, а также выбирать между поступающими предложениями.

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Лев. Если в этом месяце Львы проявят дисциплинированность и будут хорошо работать, то минимум, на что они могут рассчитывать, это на похвалу и поощрение от начальства, а максимум – на быстрый карьерный рост.

Дева. Довольно напряженный месяц для Дев, причем во всех отношениях. Придется в этот период поработать, отсидеться и переждать не получится. Учитесь быстро принимать решения, чаще проявляйте инициативу, старайтесь начатые дела доводить до конца, в противном случае – успеха не видать.

Весы. В профессиональной сфере Весам приготовлены испытания, несмотря на все, ведите себя чинно и благородно. В конце февраля появится возможность все исправить, хотя и придется для этого засучить рукава. Финансовые проблемы не должны Вас затронуть, наоборот, этот месяц благоприятен в материальных делах.

Скорпион. Скорпионов будут занимать простые и приятные земные вопросы — бытовые дела, отношения с коллегами. Огорчат лишь ограничения, которые будут накладывать на Вашу жизнь обстоятельства.

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Стрелец. В феврале года мозг Стрельцов будет особенно возбудим и это непременно отразится на Вашей работоспособности. Также старайтесь сдерживать свою раздражительность, чтобы не нажить себе врагов.

Козерог. В феврале Козерогам стоит быть осторожными и перед тем, как принять какое-либо решение, действовать по принципу «семь раз отмерь и один раз отрежь». Вы полны идей и энтузиазма, однако энергетически слабы.

Водолей. Водолеи почувствуют себя вполне отдохнувшими, если сумеют реализовать свои самые амбициозные желания. Волей судьбы и случая Вас вынесет на поверхность общественной жизни. Вы станете заметной личностью, о Вас будут говорить, обсуждать Вас (в основном в доброжелательных тонах). Кто-то из тех, кому Вы втайне симпатизировали, наконец обратит на Вас удивленный и восторженный взор.

Рыбы. Если Рыба захочет, то в феврале сможет горы свернуть. Главное, не переусердствовать, иначе окажитесь на больничной койке. В любви в феврале улыбнется удача тем, кто возьмет инициативу в свои руки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев