В Зейском районе наледь поглотила легковой автомобиль

В Зейском районе Амурской области автомобиль оказался в ледовом плену. Вмерзшую «тойоту» обнаружили в одном из распадков. Кто-то пытался вызволить машину, но наледь постоянно нарастала, поглощая иномарку.

О случившемся рассказали читатели газеты «Зейские вести. Сегодня». «Судя по всему, транспортное средство пытались вызволить, вырубив его изо льда, но безрезультатно: наледь постоянно нарастала, поглощая легковой автомобиль», – пишет издание.

Как выяснилось, спасательные работы по вызволению легковушки из ледового плена начались 25 января и продолжались около пяти часов. Сначала аккуратно вырезали лед бензопилой вокруг машины, затем продолбили его топором и ломом, а когда пленницу полностью освободили, то погрузили в кузов грузового автомобиля и доставили к месту назначения.

О коварстве наледей жители северных районов знают не понаслышке. Как правило, со второй половины зимы наледи возникают не только на дорогах, связывающих населенные пункты, но и в тех местах, где движение не столь интенсивно, отмечает «ЗВС».