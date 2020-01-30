С 1 февраля дальневосточникам предложат гектар в Бурятии

Граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, смогут получить участок земли, который находится в государственной или муниципальной собственности и расположен на территориях Бурятии и Забайкальского края.

До конца января приоритет на получение земли в своем регионе, так называемый гектар, оставался за самими жителями Бурятии и Забайкалья. А с 1 августа 2020 года подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование надела смогут не только все граждане России, но и участники программы добровольного переселения соотечественников, сообщает «Парламентская газета».

Оформление дальневосточного гектара проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». Как рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, с начала реализации программы «Дальневосточный гектар» в 2016 году возможностью получить землю в ДФО воспользовались более 76 тысяч человек.