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С 1 февраля дальневосточникам предложат гектар в Бурятии

С 1 февраля дальневосточникам предложат гектар в Бурятии
Фото: pixabay.com

Граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, смогут получить участок земли, который находится в государственной или муниципальной собственности и расположен на территориях Бурятии и Забайкальского края.

До конца января приоритет на получение земли в своем регионе, так называемый гектар, оставался за самими жителями Бурятии и Забайкалья. А с 1 августа 2020 года подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование надела смогут не только все граждане России, но и участники программы добровольного переселения соотечественников, сообщает «Парламентская газета».

Оформление дальневосточного гектара проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». Как рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, с начала реализации программы «Дальневосточный гектар» в 2016 году возможностью получить землю в ДФО воспользовались более 76 тысяч человек.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • moon

    moon
    4 минуты назад

    Гектар с нефтью и газом хочу

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