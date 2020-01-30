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30января
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сегодня, 20:03 0

Пособия, компенсации и социальные выплаты увеличатся на 3 %

Пособия, компенсации и социальные выплаты увеличатся на 3 %
Фото: pixabay.com

Правительство Российской Федерации утвердило размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Они увеличатся на 3 %.

Законодательством в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из коэффициента индексации, определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.

Как сообщает «Российская газета», в первоначальной версии законопроекта об индексации, который был подготовлен Минтрудом в конце прошлого года, предполагалось проиндексировать выплаты и пособия на 3,1 %. Но инфляция за 2019 год оказалась ниже. Как уточняет Минтруд, по официальной информации Росстата, индекс потребительских цен в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составляет 103 %. Таким образом, и положенные выплаты увеличатся на 3 %.

Будут проиндексированы ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников. В увеличенном размере в следующем году начнут получать выплаты люди, пострадавшие из-за чернобыльской аварии и ядерных испытаний. Также проиндексируют социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, а также выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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#жизнь #закон

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